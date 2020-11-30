Завтра новоизбранный Запорожский горсовет соберется на первую сессию

Участие СМИ и общественности не предусматривается

Участие СМИ и общественности не предусматривается

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожского горсовета.

Первая сессия Запорожского городского совета восьмого созыва начнет свою работу завтра, 1 декабря, в 11 часов. Место проведения – большой зал городского совета.

В условиях карантина, который продолжается не только в Запорожье, но и во всей стране, сессия городского совета состоится с минимальным количеством участников. В заседании примут участие депутаты городского совета и некоторые представители исполнительной власти.

Участие, присутствие представителей СМИ и общественности, а также помощников депутатов в условиях карантинных ограничений не предусматривается. Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию сессии на телеканале Z, - сообщают на сайте.

Напомним, в Луцке депутаты городского совета восьмого созыва уже провели первую сессию.