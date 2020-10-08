Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя

В центрах новых увеличенных районах Днепропетровской области - Новомосковске, Павлограде и Никополе на мэрские выборы идут действующие градоначальники, председатели райгосадминистраций и многочисленные кандидаты, у которых пока вообще не прослеживается явного потенциала для победы

В центрах новых увеличенных районах Днепропетровской области - Новомосковске, Павлограде и Никополе на мэрские выборы идут действующие градоначальники, председатели райгосадминистраций и многочисленные кандидаты, у которых пока вообще не прослеживается явного потенциала для победы

RegioNews выяснил, что также жаждут реванша экс-мэры этих городов, которые выдвигаются от партий "За майбутне" и "Пропозиция".

Новомосковск

Курортный город-пригород Днепра Новомосковск с 70-тысячным населением получил аж 12 кандидатов на пост городского головы. Действующий глава города Виктор Литвищенко идет от так называемой "партии мэров" - "Пропозиция". Этот політпроєкт ассоциируется на Днепропетровщине с мэром Днепра Борисом Филатовым, а сам Литвищенко достаточно уверенно чувствует себя в кресле городского головы - он побеждал на мэрских гонках уже четыре раза, но с перерывами. Потому в 2010 году Литвищенко проиграл выборы своему оппоненту от партии Юлии Тимошенко Сергею Морозу, потом на Виктора Ивановича завели уголовные дела.

На фото: Виктор Литвищенко

Это совпало с укреплением позиций в Новомосковском районе политического визави Литвищенко - владельца агрохолдинга и хлебозаводов Вадима Нестеренко. В 2015-м Литвищенко вновь был избран новомосковским мэром, однако четыре года не мог приступить к исполнению полномочий, ведь его официальное назначение было заблокировано через суд. Заседание депутатов Новомосковского горсовета на территории хлебозавода под председательством, как говорили, близкого к Нестеренко человека - секретаря горсовета Сергея Горошко - тогда получили широкую огласку. Только после того, как Нестеренко "пролетел" на выборах в Верховную Раду в 2019 году, Литвищенко смог восстановить свои права на мэрство.

Интересно, что инициатором той судебной тяжбы против Литвищенко выступила одиозная Виктория Шилова. Она известна и как бывшая член Радикальной партии Олега Ляшко и партии Павла Лазаренко "Громада". Шилова даже умудрилась быть исключенной из Партии регионов, во времена губернаторства Александра Вилкула ее уволили и с должности заместителя председателя Днепропетровского облсовета. На нынешних выборах мэра Новомосковска она зарегистрирована кандидатом от партии "Наш край". Поскольку Шилова также скандально известная своими выступлениями на российском телевидении с критикой украинской власти, от ее участия в местных гонках можно с уверенностью ожидать громких заявлений и массированной информатаки на оппонента - действующего градоначальника. Впрочем, скорее всего, Шилова принимает участие в нынешних выборах просто ради процесса, поскольку очень показательными были ее 2%, которые она набрала на выборах-2015.

От партии "Слуга народа" на должность здешнего городского головы баллотируется председатель Новомосковской райгосадминистрации Михаил Вишневский. Он не известен широкой общественности громкой политической карьерой или впечатляющими достижениями на своем посту. Идет на выборы от "За майбутне" и экс-мэр Сергей Мороз. Примерно такой же уровень узнаваемости и у кандидата-самовыдвиженца Константина Морозова. Он занимал должность заместителя мэра во времена проведения сессионных заседаний на хлебозаводе, является депутатом горсовета Новомосковска от "Опоблока" и явно играет не в лагере действующего мэра. А вот не в мэрском лагере - депутат горсовета от того же "Опоблока" Алексей Фрейдин, который зарегистрирован на выборы от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Кстати, многие из горожан ассоциирует Фрейдина с вышеупомянутым аграрным магнатом Нестеренко.

На фото: Сергей Резник

Еще одной примечательной фигурой среди кандидатов есть самовыдвиженец Сергей Резник. Он достаточно известный политик, избирался и в Новомосковский горсовет, и в Днепропетровский облсовет, был советником предыдущего главы облсовета Глеба Прыгунова. На выборы городского головы Новомосковска в 2015 году он выдвигался кандидатом от БПП "Солидарность" и набрал 20,1% голосов против 22,6% в Литвищенко. Впрочем, у кандидата Резника в этот раз очень отягчающее обстоятельство. Продолжаются судебные заседания по делу хищения бюджетных средств, в котором фигурирует Резник. В производстве речь идет о его деятельности на должности директора департамента стратегического развития горсовета Днепра три года назад.

Поэтому консерватизм новомосковцев, с одной стороны, может сыграть на руку "долгоиграющему" мэру Литвищенку. Однако численность оппонентов дает шансы приблизить возможность проведения второго тура выборов городского головы Новомосковска.

Павлоград

На фото: Анатолий Вершина

Столица Западного Донбасса, промышленный и шахтерский город Павлоград Днепропетровской области имеет население свыше 105 тыс. человек, и нынешние выборы павлоградского мэра пройдут с 9 кандидатами. Среди них - действующий городской голова, самовыдвиженец Анатолий Вершина. Выходец из органов внутренних дел, Вершина на прошлых мэрских выборах вышел во второй тур с известным АТОвцем Евгением Тереховым, которого после тяжелых ранений стали называть титановым Джексоном". Счет голосов в первом туре составил 35% за кандидата от "Опоблоку" Вершины и 18% за кандидата от "УКРОПа" Терехова.

На фото: Иван Метелица

На нынешние выборы Терехов не идет, однако вновь побороться за пост городского головы изъявил желание экс-мэр Павлограда Иван Метелица. Он неоднократно возглавлял город, но на гонке 2015 года получил 11%. Тогда он шел от партии "Возрождение", а сейчас - от партии "За майбутне". Известно, что оба политпроекта связывают с именем Игоря Коломойского.

В Павлограде провластная партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры главу Павлоградской РГА. Сергей Рублевский - управленец с небольшим политическим опытом, который успел запомниться серией курьезных предвыборных роликов с пробежки. На видео он бежит в зеленой футболке и прерывистым голосом рассказывает о своем видение городского развития. "Я не иду, я бегу в мэры!", - таким был лозунг этого в буквальном смысле предвыборного марафона.

Что же до партии "Пропозиция”, то от нее баллотируется в павлоградские градоначальники начальник Павлоградских РЭС ЧАО "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания" Александр Батуринец. Он является депутатом Павлоградского горсовета, избирался от "УКРОПа", который, как известно, возглавлял друг Филатова Геннадий Корбан. Сейчас Батуринец имеет достаточно мощную медийную поддержку, что, безусловно, добавляет ему узнаваемости среди конкурентов.

А от ахметовськой "Украинской перспективы" кандидатом в мэры Павлограда выдвинута давняя соратница Вилкула-младшего Татьяна Дацко. Сейчас она занимает должность начальника управления региональной политики исполнительного аппарата Днепропетровского облсовета, но не это главное. Важным фактором является то, что в Павлограде предприятия Рината Ахметова имеют многотысячную армию работников, а это значительно усиливает конкурентные преимущества Дацко.

Никополь

Избиратели 110-тысячного Никополя будут избирать городского голову среди 13 кандидатов. На прошлых мэрских выборах во втором туре от БПП "Солидарность" победил тогдашний секретарь горсовета Андрей Фисак. Нельзя сказать, что его каденция прошла гладко. Неоднократные обвинения в коррупции со стороны политических оппонентов, сорванные сессионные заседания, обливание зеленкой, кефиром и даже стрельба в сессионном зале вряд ли могут свидетельствовать о прочные позиции мэра в горсовете. Как бы то не было, но на выборы-2020 Фисак своей кандидатуры не выдвигает.

На фото: Олександр Саюк

Зато в списке кандидатов - целый десант горсоветовских, и, прежде всего, это - секретарь Никопольского горсовета Александр Саюк. Пару лет назад между Саюком и Фисаком произошел конфликт, который вылился в инициативу отставки секретаря горсовета. Но она не нашла поддержки среди депутатов, поэтому Саюк остался на своем кресле. Между прочим он был избран в горсовет в 2015 году от партии "Возрождение" под номером вторым, а первым шел влиятельный в Никополе менеджер Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) Владимир Куцин. Как известно, НФЗ входит в бизнес-орбиту Коломойского, поэтому закономерно, что Саюк был выдвинут кандидатом на нынешние выборы мэра Никополя от партии "За майбутне".

Заместитель городского головы Ольгу Коник выдвинула партия "Наш край", а директора коммунального предприятия "Городские автомобильные дороги – 1" Никопольского горсовета Алексея Савченко – "Европейская солидарность". Также зарегистрировалась кандидатом в мэры от партии " Блок Вилкула "Украинская перспектива" еще одна фактически подчинена Фисака - начальница отдела Центра предоставления административных услуг Никополя Ирина Харченко.

На фото: Сергей Старун

Не оставил мэрских амбиций Сергей Старун, который ранее трижды избирался на пост никопольского градоначальника. На прошлых выборах он как самовыдвиженец набрал 15%, теперь идет от "Пропозиции". В конце концов, "Слуга народа" отправила на местные мэрские выборы Руслана Олейника, который является помощником нардепа от "СН" Германа Дениса.