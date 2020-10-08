В МВД объяснили, зачем на местных выборах авиация

На местах может не хватить правоохранителей для обеспечения порядка

На местах может не хватить правоохранителей для обеспечения порядка

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Правоохранители могут привлекать авиацию во время проведения местных выборов с целью реагирования на вызовы и угрозы, если для этого не будет хватать оперативных резервов. Именно для этого на места будут вылетать дополнительные силы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Громадському радио".

В каком-то отдаленном селе может быть существенная борьба за какого-то председателя ОТГ и каждого из них может быть своя группа поддержки, которые могут захотеть что-то спровоцировать. Поэтому надо быть готовыми в любой момент следить и при необходимости перебросить в самое отдаленное село, район или какую-то другую точку усиление", - пояснил он.

Также среди причин называют пандемию коронавирус. Если на местах правоохранители будут болеть, туда будет вылетать подкрепление. Дополнительных денег на это не выделяли, говорит представитель МВД. И объясняет, что обслуживать авиацию на этих выборах будут в пределах постоянной сметы ведомства.

Напомним, что публичный порядок и безопасность во время местных выборов обеспечат почти 136 тысяч правоохранителей.