09:42  08 октября
Более 5000 в сутки: поставлен новый антирекорд прироста больных COVID-19 в Украине
11:59  08 октября
В Сумах усилят карантин: мэр рассказал, что изменится
13:49  08 октября
В Украине на должность городского главы претендуют 7 кандидатов - КИУ
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 09:26 2

В полиции получили почти три тысячи заявлений о нарушениях избирательного процесса - ОПОРА

08 октября 2020, 09:26 2
Читайте також українською мовою
Это больше, чем во время прошлогодней президентской кампании
Это больше, чем во время прошлогодней президентской кампании
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 7 октября Национальная полиция Украины получила 2913 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети ОПОРА.

В Нацполицию поступило 2913 заявлений и сообщений, связанных с выборами. На этом этапе прошлогодней президентской кампании было получено 614 сообщений, парламентских - 537", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на 44 543 должности, на которые проводятся выборы претендует 228 241 кандидат.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинская полиция будет работать в усиленном режиме с 12 октября до 1 ноября.

выборы закон полиция нарушение голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »