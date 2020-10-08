В полиции получили почти три тысячи заявлений о нарушениях избирательного процесса - ОПОРА
Это больше, чем во время прошлогодней президентской кампании
Это больше, чем во время прошлогодней президентской кампании
По состоянию на 7 октября Национальная полиция Украины получила 2913 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети ОПОРА.
В Нацполицию поступило 2913 заявлений и сообщений, связанных с выборами. На этом этапе прошлогодней президентской кампании было получено 614 сообщений, парламентских - 537", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на 44 543 должности, на которые проводятся выборы претендует 228 241 кандидат.
Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что украинская полиция будет работать в усиленном режиме с 12 октября до 1 ноября.
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