Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя

В центрах нових збільшених районах Дніпропетровщини - Новомосковську, Павлограді та Нікополі на мерські вибори йдуть діючі градоначальники, голови райдержадміністрацій і чисельні кандидати, у яких поки взагалі не простежується очевидного потенціалу для перемоги

В центрах нових збільшених районах Дніпропетровщини - Новомосковську, Павлограді та Нікополі на мерські вибори йдуть діючі градоначальники, голови райдержадміністрацій і чисельні кандидати, у яких поки взагалі не простежується очевидного потенціалу для перемоги

RegioNews з’ясував, що також прагнуть реваншу ексмери цих міст, які висуваються від партій "За майбутнє" і "Пропозиція".

Новомосковськ

Курортне місто-пригород Дніпра Новомосковськ з 70-тисячним населенням отримав аж 12 кандидатів на посаду міського голови. Діючий очільник міста Віктор Літвіщенко йде від так званої "партії мерів" - "Пропозиції". Цей політпроєкт асоціюється на Дніпропетровщині з мером Дніпра Борисом Філатовим, а сам Літвіщенко досить впевнено відчуває себе у кріслі міського голови - він перемагав на мерських перегонах вже чотири рази, але з перервами. Бо у 2010 році Літвіщенко програв вибори своєму опоненту від партії Юлії Тимошенко Сергію Морозу, згодом на Віктора Івановича завели кримінальні справи.

На фото: Віктор Літвіщенко

Це співпало зі зміцненням позицій у Новомосковському районі політичного візаві Літвіщенка - власника агрохолдингу і хлібозаводів Вадима Нестеренка. У 2015-му Літвіщенко знов був обраний новомосковським мером, однак чотири роки не міг приступити до виконання повноважень, адже його офіційне призначення було заблоковано через суд. Засідання депутатів Новомосковської міськради на території хлібозаводу під головуванням, як казали, близької до Нестеренка людини - секретаря міськради Сергія Горошка - тоді набули широкого розголосу. Лише після того, як Нестеренко "пролетів" на виборах до Верховної Ради у 2019 році, Літвіщенко зміг відновити свої права на мерство.

Цікаво, що ініціатором тієї судової тяганини проти Літвіщенка виступила одіозна Вікторія Шилова. Вона відома і як колишня членкиня Радикальної партії Олега Ляшка, і партії Павла Лазаренка "Громада". Шилова навіть примудрилася бути виключеною з Партії регіонів, за часів губернаторства Олександра Вілкула її звільнили й з посади заступниці голови Дніпропетровської облради. На нинішніх виборах мера Новомосковська вона зареєстрована кандидаткою від партії "Наш край". Оскільки Шилова також скандально відома своїми виступами на російському телебаченні з критикою української влади, від її участі у місцевих перегонах можна з упевненістю очікувати гучних заяв та масованої інформатаки на опонента - діючого градоначальника. Втім, скоріш за все, Шилова бере участь у нинішніх виборах просто заради процесу, оскільки дуже показовими були її 2%, які вона набрала на виборах-2015.

Від партії "Слуга народу" на посаду тутешнього міського голови балотується голова Новомосковської райдержадміністрації Михайло Вишневський. Він не відомий широкому загалу гучною політичною кар’єрою або вражаючими досягненнями на своїй посаді. Йде на вибори від "За майбутнє" й ексмер Сергій Мороз. Приблизно такий же рівень впізнаваності й у кандидата-самовисуванця Костянтина Морозова. Він займав посаду заступника мера у часи проведення сесійних засідань на хлібозаводі, є депутатом міськради Новомосковська від "Опоблоку" і явно грає не в таборі діючого мера. А ось не в мерському таборі - депутат міськради від того ж "Опоблоку" Олексій Фрейдін, який зареєстрований на вибори від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива". До речі, багато хто з містян асоціює Фрейдіна з вищезгаданим аграрним магнатом Нестеренком.

На фото: Сергій Рєзнік

Ще однією примітною фігурою серед кандидатів є самовисуванець Сергій Рєзнік. Він досить відомий політик, обирався і до Новомосковської міськради, і до Дніпропетровської облради, був радником попереднього голови облради Гліба Пригунова. На вибори міського голови Новомосковська у 2015 році він висувався кандидатом від БПП "Солідарність" і набрав 20,1% голосів проти 22,6% у Літвіщенка. Втім, у кандидата Рєзніка цього разу є дуже обтяжлива обставина. Тривають судові засідання по справі розкрадання бюджетних коштів, у якій фігурує Рєзнік. У провадженні йдеться про його діяльність на посаді директора департаменту стратегічного розвитку міськради Дніпра три роки тому.

Тож консерватизм новомосковців, з одного боку, може зіграти на руку "довгограючому" мерові Літвіщенку. Проте чисельність опонентів дає шанси наблизити можливість проведення другого туру виборів міського голови Новомосковська.

Павлоград

На фото: Анатолій Вершина

Столиця Західного Донбасу, промислове і шахтарське місто Павлоград Дніпропетровської області має населення понад 105 тис. чоловік, і нинішні вибори павлоградського мера пройдуть з 9 кандидатами. Серед них - діючий міський голова, самовисуванець Анатолій Вершина. Виходець з органів внутрішніх справ, Вершина на минулих мерських виборах вийшов у другий тур з відомим АТОвцем Євгеном Тєрєховим, якого після важких поранень стали називати "титановим Джексоном". Рахунок голосів у першому турі склав 35% за кандидата від "Опоблоку" Вершини і 18% за претендента від "УКРОПу" Тєрєхова.

На фото: Іван Метелиця

На цьогорічні вибори Тєрєхов не йде, однак знов поборотися за посаду міського голови виявив бажання ексмер Павлограда Іван Метелиця. Він неодноразово очолював місто, але на перегонах 2015 року отримав 11%. Тоді він йшов від партії "Відродження", а нині - від партії "За майбутнє". Відомо, що обидва політпроєкти пов’язують з ім’ям Ігоря Коломойського.

У Павлограді провладна партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери голову Павлоградської РДА. Сергій Рублевський - управлінець з невеликим політичним досвідом, який встиг запам’ятатися серією курйозних передвиборчих роликів з пробіжки. На відео він біжить у зеленій футболці і переривчастим голосом розповідає про своє бачення міського розвитку. "Я не йду, я біжу у мери!", - таким було гасло цього в буквальному сенсі передвиборчого марафону.

Що ж до партії "Пропозиція”, то від неї балотується в павлоградські градоначальники начальник Павлоградських РЕМ ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" Олександр Батурінець. Він є депутатом Павлоградської міськради, обирався від "УКРОПу", який, як відомо, очолював друг Філатова Геннадій Корбан. Наразі Батурінець має досить потужну медійну підтримку, що, безумовно, додає йому впізнаваності серед конкурентів.

А від ахметівської "Української перспективи" кандидаткою у мери Павлограда висунута давня соратниця Вілкула-молодшого Тетяна Дацько. Зараз вона обіймає посаду начальника управління регіональної політики виконавчого апарату Дніпропетровської облради, але не це головне. Важливим фактором є те, що у Павлограді підприємства Ріната Ахметова мають багатотисячну армію працівників, а це значно посилює конкурентні переваги Дацько.

Нікополь

Виборці 110-тисячного Нікополя будуть обирати міського голову серед 13 кандидатів. На минулих мерських виборах у другому турі від БПП "Солідарність" переміг тодішній секретар міськради Андрій Фісак. Не можна сказати, що його каденція пройшла гладко. Неодноразові звинувачення у корупції з боку політичних опонентів, зірвані сесійні засідання, облиття зеленкою, кефіром і навіть стрілянина у сесійній залі навряд можуть свідчити про міцні позиції мера у міськраді. Як би то не було, але на вибори-2020 Фісак своєї кандидатури не висуває.

На фото: Олександр Саюк

Натомість у списку кандидатів - цілий десант міськрадівських, і, перш за все, це - секретар Нікопольської міськради Олександр Саюк. Пару років тому між Саюком і Фісаком стався конфлікт, який вилився у ініціативу відставки секретаря міськради. Але вона не знайшла підтримки серед депутатів, тож Саюк залишився на своєму кріслі. Між іншим він був обраний до міськради у 2015 році від партії "Відродження" за номером другим, а першим йшов впливовий у Нікополі менеджер Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) Володимир Куцін. Як відомо, НФЗ входить до бізнес-орбіти Коломойського, тож закономірно, що Саюк був висунутий кандидатом на теперішні вибори мера Нікополя від партії "За майбутнє".

Заступницю міського голови Ольгу Коник висунула партія "Наш край", а директора комунального підприємства "Міські автомобільні дороги – 1" Нікопольської міськради Олексія Савченка – "Європейська солідарність". Також зареєструвалася кандидаткою у мери від партії " Блок Вілкула "Українська перспектива" ще одна фактично підлегла Фісака - начальниця відділу Центру надання адміністративних послуг Нікополя Ірина Харченко.

На фото: Сергій Старун

Не залишив мерських амбіцій Сергій Старун, який раніше тричі обирався на посаду нікопольського градоначальника. На минулих виборах він як самовисуванець набрав 15%, тепер йде від "Пропозиції". Зрештою, "Слуга народу" відправила на місцеві мерські вибори Руслана Олійника, який є помічником нардепа від "СН" Дениса Германа.