В Кабмине сделали заявление относительно переноса выборов из-за коронавируса
Местные выборы переносить не планируют
Местные выборы переносить не планируют
Украинское правительство, несмотря на фиксацию все новых антирекордов по коронавирусу, не собирается снова вводить тотальный карантин или переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.
Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает RegioNews.
Так, по словам министра, ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине было прогнозируемым.
"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет. Выборы уже скоро, через три недели", - сказал Чернышов.
Напомним, ранее Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов.
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