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08 октября 2020, 10:54 8

В Кабмине сделали заявление относительно переноса выборов из-за коронавируса

08 октября 2020, 10:54 8
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Местные выборы переносить не планируют
Местные выборы переносить не планируют
Фото: flickr
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Украинское правительство, несмотря на фиксацию все новых антирекордов по коронавирусу, не собирается снова вводить тотальный карантин или переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября. 

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает RegioNews.

Так, по словам министра, ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине было прогнозируемым.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет. Выборы уже скоро, через три недели", - сказал Чернышов.

Напомним, ранее Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов.

коронавирус выборы Украина карантин Местные выборы
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