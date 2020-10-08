В Кабмине сделали заявление относительно переноса выборов из-за коронавируса

Местные выборы переносить не планируют

Местные выборы переносить не планируют

Фото: flickr

Украинское правительство, несмотря на фиксацию все новых антирекордов по коронавирусу, не собирается снова вводить тотальный карантин или переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает RegioNews.

Так, по словам министра, ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине было прогнозируемым.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет. Выборы уже скоро, через три недели", - сказал Чернышов.

Напомним, ранее Кабмин устранил ряд препятствий для проведения местных выборов.