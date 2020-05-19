Кличко рассказал об ограничениях при работе наземного транспорта в Киеве

Маски, перчатки и полупустой салон станут нормой

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Маски, перчатки и полупустой салон станут нормой

В Киеве с 22 мая должны возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме, однако город вводит дополнительные условия для перевозчиков с целью уменьшения количества случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ежедневного брифинга городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, и коммунальный наземный транспорт, и частный общественный, который возобновит работу сможет перевозить не более половины от количества пассажиров, на которые он рассчитан.

Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры, а также – не пренебрегать перчатками.

Следить за выполнением этих правил должна полиция, помогать им в этом - муниципальная охрана.

Помимо этого, все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Люди с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе. А перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.

Кличко призвал киевлян после полного возобновления работы общественного транспорта "пользоваться им только при необходимости", иначе - не избежать обострения ситуации с распространением вируса.

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, несмотря на продление карантина, страна переходит к формату адаптивного карантина, что позволит возобновить работу детских садов и открыть метрополитен.