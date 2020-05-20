В Хмельницкой области фирма соратника Тимошенко построит комплекс для переработки радиоактивных отходов
ООО «Атоммонтажсервис» до конца 2021 года планирует построить на территории Хмельницкой АЭС завод по переработке радиоактивных отходов
Обособленное подразделение Хмельницкой АЭС сообщило о намерении заключить договор с ООО "Атоммонтажсервис" на строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов Хмельницкой АЭС общей стоимостью 173,16 млн грн.
Об этом сообщает "Главком" с ссылкой на систему ProZorro, пишет RegioNews.
Целью строительства указанного комплекса является переработка твердых радиоактивных отходов, которые уже накоплены в хранилищах АЭС и тех, что образуются при текущей эксплуатации энергоблоков и будут образовываться при снятии с эксплуатации энергоблоков ХАЭС.
Комплекс будет состоять из блока переработки и хранилища твердых радиоактивных отходов. Строительные работы будут выполняться на территории ХАЭС. Въезд автотранспорта и проход персонала на территорию будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.
По данным открытых реестров, ООО "Атоммонтажсервис" зарегистрировано в 2003 году в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС. Конечным бенефициаром и директором фирмы выступает депутат Нетешинского городского совета Сергей Вознюк. Он же является председателем фракции ВО "Батькивщина" в этой же горсовете.
Ранее СМИ сообщали, что "Атоммонтажсервис" приходил на тендерах "Энергоатома" с продукцией ОАО "СвердНИИхиммаш" из группы "Атомэнергомаш" российского государственного концерна "Росатом". Также фирма была субподрядчиком венгерской компании EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, которая поставляла "Энергоатома" продукцию венгерской компании Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft" с того же госконцерна "Росатом".
Единственным конкурентом на торгах выступило Ао "Южэнергострой" (Николаевская область), ценовое предложение которого была выше на 11,2%.По данным Youcontrol, против этого предприятия возбуждено дело о банкротстве.
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