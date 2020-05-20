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В Хмельницкой области фирма соратника Тимошенко построит комплекс для переработки радиоактивных отходов
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 11:04 4

В Хмельницкой области фирма соратника Тимошенко построит комплекс для переработки радиоактивных отходов

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20 мая 2020, 11:04 4
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Ориентировочная стоимость строительства составляет 173 миллиона гривен
Фото: ХАЭС
Ориентировочная стоимость строительства составляет 173 миллиона гривен

ООО «Атоммонтажсервис» до конца 2021 года планирует построить на территории Хмельницкой АЭС завод по переработке радиоактивных отходов

Обособленное подразделение Хмельницкой АЭС сообщило о намерении заключить договор с ООО "Атоммонтажсервис" на строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов Хмельницкой АЭС общей стоимостью 173,16 млн грн.

Об этом сообщает "Главком" с ссылкой на систему ProZorro, пишет RegioNews.

Целью строительства указанного комплекса является переработка твердых радиоактивных отходов, которые уже накоплены в хранилищах АЭС и тех, что образуются при текущей эксплуатации энергоблоков и будут образовываться при снятии с эксплуатации энергоблоков ХАЭС.

Комплекс будет состоять из блока переработки и хранилища твердых радиоактивных отходов. Строительные работы будут выполняться на территории ХАЭС. Въезд автотранспорта и проход персонала на территорию будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

По данным открытых реестров, ООО "Атоммонтажсервис" зарегистрировано в 2003 году в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС. Конечным бенефициаром и директором фирмы выступает депутат Нетешинского городского совета Сергей Вознюк. Он же является председателем фракции ВО "Батькивщина" в этой же горсовете.

Ранее СМИ сообщали, что "Атоммонтажсервис" приходил на тендерах "Энергоатома" с продукцией ОАО "СвердНИИхиммаш" из группы "Атомэнергомаш" российского государственного концерна "Росатом". Также фирма была субподрядчиком венгерской компании EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, которая поставляла "Энергоатома" продукцию венгерской компании Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft" с того же госконцерна "Росатом".

Единственным конкурентом на торгах выступило Ао "Южэнергострой" (Николаевская область), ценовое предложение которого была выше на 11,2%.По данным Youcontrol, против этого предприятия возбуждено дело о банкротстве.

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отходы Нетешин Хмельницкая область торги АЭС
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