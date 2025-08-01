Фото: Нацгвардія

Про це передає RegioNews із посиланням на допис Національної гвардії України.

"Так, у росіян також є НРК, але доля в них найчастіше така сама, як і у ворожих піхотинців – знищення в кіллзоні. Також показуємо в новому відео ліквідацію особового складу й підривання складу БК й гармати", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Новопавлівському напрямку. Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, а друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу.