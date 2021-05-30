День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
У п'яти районах Харкова напередодні Дня захисту дітей громадська організація "Наш Дім Харків", яку очолює мер міста в 2006-2010 роках Михайло Добкін, організувала свято для маленьких харків'ян
На п'яти локаціях діти змогли побачити святкові концерти, шоу мильних бульбашок, взяти участь в іграх з аніматорами, зустрітися з героями улюблених мультфільмів, взяти участь в конкурсах і виграти Мегапопулярні іграшки "POP IT". Також на заходах працювали зони аквагриму та дитячі фотозони.
Зокрема, святкові заходи були організовані: в парку Перемоги, парку ХЕМЗ, в парку Юр'єва, в сквері "23 серпня" і в Ново-Баварському сквері.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
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