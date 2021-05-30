День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан

В пяти районах Харькова накануне Дня защиты детей общественная организация "Наш Дом Харьков", которую возглавляет мэр города в 2006-2010 годах Михаил Добкин, организовала праздник для маленьких харьковчан

На пяти локациях дети смогли увидеть праздничные концерты, шоу мыльных пузырей, принять участие в играх с аниматорами, встретиться с героями любимых мультфильмов, поучаствовать в конкурсах и выиграть мегапопулярные игрушки "POP IT". Также на мероприятиях работали зоны аквагрима и детские фотозоны.

В частности, праздничные мероприятия были организованы: в парке Победы, парке ХЭМЗ, в Парке Юрьева, в сквере "23 августа" и в Ново-Баварском сквере.