Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації

У Харкові в ніч на 20 квітня співробітникам видання "Время Добкина" з різницею в 7 хвилин спалили два автомобілі. Версію підпалу підтвердили в харківській поліції. Крім того, зловмисники залишили похоронні вінки з іменами співробітників і погрозами життю і здоров'ю.

Постраждалі пов'язують подію з діяльністю провокаторів в інтересах в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. На акції команда "Время Добкина" повернула вінки Терехову і закликала до чесної політичної конкуренції - "методи 90-х не пройдуть".