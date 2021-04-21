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21 квітня 2021, 21:20 420

Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації

21 квітня 2021, 21:20 420
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У Харкові в ніч на 20 квітня співробітникам видання "Время Добкина" з різницею в 7 хвилин спалили два автомобілі. Версію підпалу підтвердили в харківській поліції. Крім того, зловмисники залишили похоронні вінки з іменами співробітників і погрозами життю і здоров'ю.

Постраждалі пов'язують подію з діяльністю провокаторів в інтересах в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. На акції команда "Время Добкина" повернула вінки Терехову і закликала до чесної політичної конкуренції - "методи 90-х не пройдуть".


 
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