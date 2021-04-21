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21 апреля 2021, 21:20 355

Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации

21 апреля 2021, 21:20 355
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В Харькове в ночь на 20 апреля сотрудникам издания "Время Добкина” с разницей в 7 минут сожгли два автомобиля. Версию поджога подтвердили в харьковской полиции. Кроме того, злоумышленники оставили похоронные венки с именами сотрудников и угрозами жизни и здоровью.

Пострадавшие связывают произошедшее с деятельностью провокаторов в интересах и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. На акции команда "Времени Добкина” вернула венки Терехову и призвала к честной политической конкуренции – "методы 90-х не пройдут".


 
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