Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: як президент Зеленський у Херсоні хвалив не того очільника ОДА, планував скуштувати херсонських кавунів, та розносив бандеролі.
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
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04 серпня 2020
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День полтавського бабака
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11 липня 2020
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В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
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"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори