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21 серпня 2020, 15:15 8

Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні

21 серпня 2020, 15:15 8
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Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: як президент Зеленський у Херсоні хвалив не того очільника ОДА, планував скуштувати херсонських кавунів, та розносив бандеролі.

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