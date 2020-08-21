Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Смотрите в новом выпуске "Зе! Шкварки" на канале RegioNews: как президент Зеленский в Херсоне хвалил не того главу ОГА, планировал отведать херсонских арбузов, и разносил бандероли.
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