17:38  06 серпня
Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про підвищення мінімальної зарплати
17:59  06 серпня
У липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах
18:17  06 серпня
У районі проведення ООС обстрілів сьогодні не зафіксували
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2020, 21:10 7

Три білборди на місцевих виборах

06 серпня 2020, 21:10 7
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: дивна передвиборча реклама – у Києві Верещук "підбадьорює" втомлені мости, на Закарпатті "слуги" виправляють пунктуаційні помилки, а жителям Дніпра пропонують головні ролі в брудному політичному спектаклі.

Підписуйтесь на RegioNews
Дивіться також »
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
18 травня 2020
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
16 травня 2020
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
09 травня 2020
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
08 травня 2020
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
01 травня 2020
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
25 квітня 2020
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
18 квітня 2020
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
10 квітня 2020
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »