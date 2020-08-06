Три білборди на місцевих виборах

Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: дивна передвиборча реклама – у Києві Верещук "підбадьорює" втомлені мости, на Закарпатті "слуги" виправляють пунктуаційні помилки, а жителям Дніпра пропонують головні ролі в брудному політичному спектаклі.