Три білборди на місцевих виборах
Дивіться у новому випуску "Зе!Шкварки" на каналі RegioNews: дивна передвиборча реклама – у Києві Верещук "підбадьорює" втомлені мости, на Закарпатті "слуги" виправляють пунктуаційні помилки, а жителям Дніпра пропонують головні ролі в брудному політичному спектаклі.
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Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
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Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
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Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"