Три билборда на местных выборах
Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: странная предвыборная реклама - в Киеве Верещук "подбадривает" уставшие мосты, на Закарпатье "слуги" исправляют пунктуационные ошибки, а жителям Днепра предлагают главные роли в грязном политическом спектакле.
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"