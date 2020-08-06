Три билборда на местных выборах

Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: странная предвыборная реклама - в Киеве Верещук "подбадривает" уставшие мосты, на Закарпатье "слуги" исправляют пунктуационные ошибки, а жителям Днепра предлагают главные роли в грязном политическом спектакле.