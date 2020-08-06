17:38  06 августа
Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты
17:59  06 августа
Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях
18:17  06 августа
В районе проведения ООС обстрелов сегодня не зафиксировали
UA | RU
UA | RU
06 августа 2020, 21:10 6

Три билборда на местных выборах

06 августа 2020, 21:10 6
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: странная предвыборная реклама - в Киеве Верещук "подбадривает" уставшие мосты, на Закарпатье "слуги" исправляют пунктуационные ошибки, а жителям Днепра предлагают главные роли в грязном политическом спектакле.

Подписывайтесь на RegioNews
Смотрите также »
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
18 мая 2020
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
16 мая 2020
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
09 мая 2020
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
08 мая 2020
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
01 мая 2020
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
25 апреля 2020
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
18 апреля 2020
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
10 апреля 2020
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Местные выборы в Ровенской области. Кто против "Слуги народа"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »