15:30  04 серпня
"Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва - Філатов
16:19  04 серпня
У Лисичанську офіційно представили голову ВЦА
08:17  04 серпня
В зоні ООС за минулу добу три обстріли, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2020, 14:05 14

Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик

04 серпня 2020, 14:05 14
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Вчора мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував свій перший передвиборчий відеоролик. RegioNews покаже, яким він мав би бути насправді.

Підписуйтесь на RegioNews
Дивіться також »
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
18 травня 2020
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
16 травня 2020
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
09 травня 2020
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
08 травня 2020
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
01 травня 2020
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
25 квітня 2020
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
18 квітня 2020
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
10 квітня 2020
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
03 квітня 2020
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »