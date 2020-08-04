Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Вчора мер Черкас Анатолій Бондаренко опублікував свій перший передвиборчий відеоролик. RegioNews покаже, яким він мав би бути насправді.
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Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
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