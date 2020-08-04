Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Вчера мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал свой первый предвыборный видеоролик. RegioNews покажет, каким он должен был быть на самом деле.
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Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
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