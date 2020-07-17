"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
RegioNews розпочинає новий проєкт "Зе!Шкварки" – все найкумедніше в коротенькому відеоогляді за тиждень. В першому випуску: "баба, да!" Ірина Верещук, запальний тверк Миколи Тищенка в авто та лисий Добкін на мотоциклі.
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"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
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