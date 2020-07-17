"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"

RegioNews розпочинає новий проєкт "Зе!Шкварки" – все найкумедніше в коротенькому відеоогляді за тиждень. В першому випуску: "баба, да!" Ірина Верещук, запальний тверк Миколи Тищенка в авто та лисий Добкін на мотоциклі.