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17 липня 2020, 13:30 21

"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"

17 липня 2020, 13:30 21
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RegioNews розпочинає новий проєкт "Зе!Шкварки" – все найкумедніше в коротенькому відеоогляді за тиждень. В першому випуску: "баба, да!" Ірина Верещук, запальний тверк Миколи Тищенка в авто та лисий Добкін на мотоциклі.

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