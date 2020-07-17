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17 июля 2020, 13:30 6

Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"

17 июля 2020, 13:30 6
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RegioNews начинает новый проект "Зе!Шкварки" - все самое смешное в коротеньком видеообзоре за неделю. В первом выпуске "баба, да!" Ирина Верещук, зажигательный тверк Николая Тищенко в авто и лысый Добкин на мотоцикле.

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