Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"

RegioNews начинает новый проект "Зе!Шкварки" - все самое смешное в коротеньком видеообзоре за неделю. В первом выпуске "баба, да!" Ирина Верещук, зажигательный тверк Николая Тищенко в авто и лысый Добкин на мотоцикле.