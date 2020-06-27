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27 червня 2020, 17:12 2

Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода

27 червня 2020, 17:12 2
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

За що Зеленський не любить фури, і хто такі засранці?

А також чому Корнієнко з Арахамією не вийшли породою для корабельної сосни?

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