Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
За що Зеленський не любить фури, і хто такі засранці?
А також чому Корнієнко з Арахамією не вийшли породою для корабельної сосни?
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Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
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Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
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