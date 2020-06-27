Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
За что Зеленский не любит фуры, и кто такие засранцы?
А также почему Корниенко с Арахамией не вышли породой для корабельной сосны?
10 апреля 2020
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона