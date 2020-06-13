16:45  13 червня
В Одесі відкрилися літні клуби: люди ходять юрбою і без масок
15:47  13 червня
Скасування ЗНО: з ОРДЛО прибувають студенти, які не знали про це
10:04  13 червня
Доба на Донбасі: чергове порушення "тиші" бойовиками і поранений український військовий
UA | RU
UA | RU
13 червня 2020, 17:05 8

Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода

13 червня 2020, 17:05 8
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

До чого Володимира Зеленського схиляють голова Офісу Президента Андрій Єрмак та його студентський друг Міхеїл Саакашвілі?

Як вони можуть позбавити Президента України шансів на переобрання, якщо все піде за планом?

І чому це вигідно їм самим, меру Києва Віталію Кличко та лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку?

Підписуйтесь на RegioNews
Дивіться також »
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
18 травня 2020
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
16 травня 2020
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
09 травня 2020
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
08 травня 2020
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
01 травня 2020
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
25 квітня 2020
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
18 квітня 2020
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
10 квітня 2020
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
03 квітня 2020
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
27 березня 2020
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
23 березня 2020
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
20 березня 2020
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
19 березня 2020
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
18 березня 2020
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
Коментар хворого нардепа
17 березня 2020
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »