Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
До чого Володимира Зеленського схиляють голова Офісу Президента Андрій Єрмак та його студентський друг Міхеїл Саакашвілі?
Як вони можуть позбавити Президента України шансів на переобрання, якщо все піде за планом?
І чому це вигідно їм самим, меру Києва Віталію Кличко та лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку?
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