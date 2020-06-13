Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода

Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

До чого Володимира Зеленського схиляють голова Офісу Президента Андрій Єрмак та його студентський друг Міхеїл Саакашвілі?

Як вони можуть позбавити Президента України шансів на переобрання, якщо все піде за планом?

І чому це вигідно їм самим, меру Києва Віталію Кличко та лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку?