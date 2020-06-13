Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода

Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

К чему Владимира Зеленского склоняют глава Офиса Президента Андрей Ермак и его студенческий друг Михеил Саакашвили?

Как они могут лишить Президента Украины шансов на переизбрание, если все пойдет по плану?

И почему это выгодно им самим, мэру Киева Виталию Кличко и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку?