Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
К чему Владимира Зеленского склоняют глава Офиса Президента Андрей Ермак и его студенческий друг Михеил Саакашвили?
Как они могут лишить Президента Украины шансов на переизбрание, если все пойдет по плану?
И почему это выгодно им самим, мэру Киева Виталию Кличко и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку?
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