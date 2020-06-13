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13 июня 2020, 17:05 28

Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода

13 июня 2020, 17:05 28
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Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

К чему Владимира Зеленского склоняют глава Офиса Президента Андрей Ермак и его студенческий друг Михеил Саакашвили?

Как они могут лишить Президента Украины шансов на переизбрание, если все пойдет по плану?

И почему это выгодно им самим, мэру Киева Виталию Кличко и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку?

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