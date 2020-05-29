Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Чому народний депутат і кум Єрмака Тищенко виліз із "Мерседеса" в люди?
Як Кучер та Кернес знущаються над лікарями і пацієнтами харківської інфекційної лікарні?
Хто доведе, що мер Черкас Бондаренко не бандит без честі та гідності?
А також трохи про бешкети "дітей Моргунова" у Вінниці та "святих дезінфекторах" в Одесі.
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- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
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