Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому народний депутат і кум Єрмака Тищенко виліз із "Мерседеса" в люди?

Як Кучер та Кернес знущаються над лікарями і пацієнтами харківської інфекційної лікарні?

Хто доведе, що мер Черкас Бондаренко не бандит без честі та гідності?

А також трохи про бешкети "дітей Моргунова" у Вінниці та "святих дезінфекторах" в Одесі.