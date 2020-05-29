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29 травня 2020, 09:45 20

Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода

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29 травня 2020, 09:45 20
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому народний депутат і кум Єрмака Тищенко виліз із "Мерседеса" в люди?

Як Кучер та Кернес знущаються над лікарями і пацієнтами харківської інфекційної лікарні?

Хто доведе, що мер Черкас Бондаренко не бандит без честі та гідності?

А також трохи про бешкети "дітей Моргунова" у Вінниці та "святих дезінфекторах" в Одесі.


вибори НеПогода в регіонах
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