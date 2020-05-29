Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода

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Почему народный депутат и кум Ермака Тищенко вылез из "Мерседеса" в люди?

Как Кучер и Кернес издеваются над врачами и пациентами харьковской инфекционки?

Кто докажет, что мэр Черкасс Бондаренко не бандит без чести и достоинства?

А также немного о шалостях "детей Моргунова" в Виннице и "святых дезинфекторах" в Одессе.