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22 травня 2020, 18:36 7

Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода

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22 травня 2020, 18:36 7
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Що світить Зеленському в Черкасах, і хто там на нього чекає?

Чому активісти Нацкорпусу вимагають звільнити голову Офісу Президента Єрмака?

А також куди завезе губернаторів Запорізької, Харківської, Вінницької та Херсонської області кар’єрний LIFT?


НеПогода в регіонах
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