Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Що світить Зеленському в Черкасах, і хто там на нього чекає?

Чому активісти Нацкорпусу вимагають звільнити голову Офісу Президента Єрмака?

А також куди завезе губернаторів Запорізької, Харківської, Вінницької та Херсонської області кар’єрний LIFT?