Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Що світить Зеленському в Черкасах, і хто там на нього чекає?
Чому активісти Нацкорпусу вимагають звільнити голову Офісу Президента Єрмака?
А також куди завезе губернаторів Запорізької, Харківської, Вінницької та Херсонської області кар’єрний LIFT?
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