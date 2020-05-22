Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Что светит Зеленскому в Черкассах, и кто его там ждет?
Почему активисты Нацкорпуса требуют уволить главу Офиса Президента Ермака?
А также куда завезет губернаторов Запорожской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областей карьерный LIFT?
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