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22 мая 2020, 18:36 29

Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода

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22 мая 2020, 18:36 29
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Что светит Зеленскому в Черкассах, и кто его там ждет?

Почему активисты Нацкорпуса требуют уволить главу Офиса Президента Ермака?

А также куда завезет губернаторов Запорожской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областей карьерный LIFT?


НеПогода в регионах
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