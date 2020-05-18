Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.
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- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
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