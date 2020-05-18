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18 травня 2020, 12:00 2

Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

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18 травня 2020, 12:00 2
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18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.


Крим депортація
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