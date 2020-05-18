Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.
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Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
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