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18 мая 2020, 12:00 2

Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

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18 мая 2020, 12:00 2
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18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.


Крым депортация
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