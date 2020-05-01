Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Як прем’єр Шмигаль може переконати українців не протестувати проти карантину?

Хто і навіщо повіз Президента Зеленського зустрічати посилку для "Епіцентру"?

А також чому нардеп Дубінський мовчить про корупцію людей міністра Чернишова?