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В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
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01 травня 2020, 17:00 8

Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода

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01 травня 2020, 17:00 8
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Як прем’єр Шмигаль може переконати українців не протестувати проти карантину?

Хто і навіщо повіз Президента Зеленського зустрічати посилку для "Епіцентру"?

А також чому нардеп Дубінський мовчить про корупцію людей міністра Чернишова?


НеПогода в регіонах
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