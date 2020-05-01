Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода

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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Как премьер Шмыгаль может убедить украинцев не протестовать против карантина?

Кто и зачем повез Президента Зеленского встречать посылку для "Эпицентра"?

А также почему нардеп Дубинский молчит о коррупции людей министра Чернышова?


НеПогода в регионах
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