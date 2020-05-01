Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Как премьер Шмыгаль может убедить украинцев не протестовать против карантина?
Кто и зачем повез Президента Зеленского встречать посылку для "Эпицентра"?
А также почему нардеп Дубинский молчит о коррупции людей министра Чернышова?
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 мая 2020, 18:56В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек
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- 18:56 01 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:53 01 мая В Мукачево с 4 мая также ослабляют карантин
- 18:32 01 мая В течение суток на Донбассе зафиксовно 13 обстрелов - штаб
- 17:41 01 мая Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:56 01 мая Ослабление карантина в Украине: метро планируют открыть в последнюю очередь
- 18:56 01 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 15:48 24 апреля Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
- 12:30 26 апреля Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
- 15:00 24 апреля Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек
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Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
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Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
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Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19