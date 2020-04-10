Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода

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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Як київська влада на чолі з Кличком піариться и заробляє на карантині?

Кого з чиновників Президент Зеленський "вилікував" від вірусу непокори?

А також чому у губернатора Стадніка немає хворих на коронавірус та зарплат у лікарів?


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