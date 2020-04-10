Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Как киевские власти во главе с Кличко пиарятся и зарабатывают на карантине?

Кого из чиновников Президент Зеленский "излечил" от вируса непослушания?

А также почему у губернатора Стадника нет больных коронавирусом и зарплат у врачей?