Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Как киевские власти во главе с Кличко пиарятся и зарабатывают на карантине?
Кого из чиновников Президент Зеленский "излечил" от вируса непослушания?
А также почему у губернатора Стадника нет больных коронавирусом и зарплат у врачей?
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
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- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
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Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
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Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
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Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19