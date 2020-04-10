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СБУ допросила Гео Лероса по делу пленок брата Ермака
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10 апреля 2020, 17:23 13

Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода

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10 апреля 2020, 17:23 13
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Как киевские власти во главе с Кличко пиарятся и зарабатывают на карантине?

Кого из чиновников Президент Зеленский "излечил" от вируса непослушания?

А также почему у губернатора Стадника нет больных коронавирусом и зарплат у врачей?


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Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
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