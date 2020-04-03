Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Коли в Україні закінчиться карантин, і діти повернуться до школи?

Чому евакуйовані туристи з В’єтнаму у паніці втекли від обсервації?

А також як мери Харкова та Дніпра борються з коронавірусом?