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03 квітня 2020, 20:45 14

Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода

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03 квітня 2020, 20:45 14
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Коли в Україні закінчиться карантин, і діти повернуться до школи?

Чому евакуйовані туристи з В’єтнаму у паніці втекли від обсервації?

А також як мери Харкова та Дніпра борються з коронавірусом?


НеПогода в регіонах Генадій Кернес Деніс Шмигаль
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