Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода

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03 апреля 2020, 20:45 14

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03 апреля 2020, 20:45 14
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Когда в Украине закончится карантин, и дети вернутся в школу?

Почему эвакуированные туристы из Вьетнама в панике сбежали от обсервации?

А также как мэры Харькова и Днепра борются с коронавирусом?


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