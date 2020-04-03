Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Когда в Украине закончится карантин, и дети вернутся в школу?

Почему эвакуированные туристы из Вьетнама в панике сбежали от обсервации?

А также как мэры Харькова и Днепра борются с коронавирусом?