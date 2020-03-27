Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Що буде з українськими заробітчанами, які застрягли на польському кордоні?

Чому глава МОЗ Ілля Ємець називає живих пенсіонерів трупами?

А також навіщо і куди зник миколаївський губернатор Олександр Стаднік?