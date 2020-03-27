Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Що буде з українськими заробітчанами, які застрягли на польському кордоні?
Чому глава МОЗ Ілля Ємець називає живих пенсіонерів трупами?
А також навіщо і куди зник миколаївський губернатор Олександр Стаднік?
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 18:33"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 18:23
- 21:45 27 березня Зеленський: МВФ очікує на прийняття законів про землю і Приватбанк
- 21:30 27 березня Майже 700 тисяч українців залишились без роботи через коронавірусний карантин
- 20:49 27 березня Засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок - Зеленський
- 20:05 27 березня Трепак розповів, що перед звільненням майже завершив розслідування вбивства Гандзюк
- 19:22 27 березня В ОБСЄ розкрили деталі останнього засідання у Мінську
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:23 27 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації