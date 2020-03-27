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27 березня 2020, 19:28 14

Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода

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27 березня 2020, 19:28 14
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Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Що буде з українськими заробітчанами, які застрягли на польському кордоні?

Чому глава МОЗ Ілля Ємець називає живих пенсіонерів трупами?

А також навіщо і куди зник миколаївський губернатор Олександр Стаднік?


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