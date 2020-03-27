Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Что будет с украинскими зароботчанами, которые застряли на польской границе?

Почему глава Минздрава Илья Емец называет живых пенсионеров трупами?

А также зачем и куда пропал николаевский губернатор Александр Стадник?