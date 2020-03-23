16:59  23 березня
Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях
19:19  23 березня
При в'їзді в Україну запровадять обов'язкове тестування на COVID-19
18:01  23 березня
В Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 28
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 23:32 14

Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 23:32 14
Читайте также на русском языке

Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах":

Хто з олігархів погодився допомогти Зеленському подолати COVID-19?

Що роблять українські компанії для боротьби з коронавірусом?

І навіщо голова Офісу Президента Андрій Єрмак бенкетує під час чуми?


Володимир Зеленський Андрій Єрмак НеПогода в регіонах НеПогода в регионах
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 18:45
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »