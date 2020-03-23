Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода

Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах":

Хто з олігархів погодився допомогти Зеленському подолати COVID-19?

Що роблять українські компанії для боротьби з коронавірусом?

І навіщо голова Офісу Президента Андрій Єрмак бенкетує під час чуми?