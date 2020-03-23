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23 марта 2020, 23:32 12

Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода

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23 марта 2020, 23:32 12
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Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах":

Кто из олигархов согласился помочь Зеленскому одолеть COVID-19?

Что делают украинские компании для борьбы с коронавирусом?

И зачем глава Офиса Президента Андрей Ермак устроил пир во время чумы?


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Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
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