Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода

Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах":

Кто из олигархов согласился помочь Зеленскому одолеть COVID-19?

Что делают украинские компании для борьбы с коронавирусом?

И зачем глава Офиса Президента Андрей Ермак устроил пир во время чумы?