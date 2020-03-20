Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції

Лікарка інфекційного відділення чернівецької обласної клінічної лікарні, яка безпосередньо лікує хворих на COVID-19, на своїй сторінці у facebook розповідає про самоізоляцію. А також чому важливо кожному, хто повернувся з-за кордону, бути свідомим.