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20 березня 2020, 11:00 20

Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції

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20 березня 2020, 11:00 20
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Лікарка інфекційного відділення чернівецької обласної клінічної лікарні, яка безпосередньо лікує хворих на COVID-19, на своїй сторінці у facebook розповідає про самоізоляцію. А також чому важливо кожному, хто повернувся з-за кордону, бути свідомим.


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Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
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