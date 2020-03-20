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20 марта 2020, 11:00 20

Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции

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20 марта 2020, 11:00 20
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Врач инфекционного отделения черновицкой областной клинической больницы, которая непосредственно лечит больных COVID-19, на своей странице в facebook рассказывает о самоизоляции. А также почему важно каждому, кто вернулся из-за границы, быть сознательным.


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