Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
Врач инфекционного отделения черновицкой областной клинической больницы, которая непосредственно лечит больных COVID-19, на своей странице в facebook рассказывает о самоизоляции. А также почему важно каждому, кто вернулся из-за границы, быть сознательным.
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