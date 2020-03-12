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12 березня 2020, 20:09 8

Відповіді на питання про коронавирусе. Доктор Комаровський

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12 березня 2020, 20:09 8
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Цілком можливо і навіть дуже ймовірно, що вам вже набридли публікації про коронавірус (я так точно втомився). Але кількість листів з питаннями і питань в коментарях якесь позамежне, тому діватися нікуди. Тим більше, що в нашому останньому відео (від 10 березня) я пообіцяв весь наступний випуск присвятити саме відповідям на питання.


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