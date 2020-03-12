Відповіді на питання про коронавирусе. Доктор Комаровський
Цілком можливо і навіть дуже ймовірно, що вам вже набридли публікації про коронавірус (я так точно втомився). Але кількість листів з питаннями і питань в коментарях якесь позамежне, тому діватися нікуди. Тим більше, що в нашому останньому відео (від 10 березня) я пообіцяв весь наступний випуск присвятити саме відповідям на питання.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 19:36 12 березня Нацбанк складатиме гривні в печі, щоб побороти коронавірус
- 19:18 12 березня На довиборах в Харківській області запровадять "протикоронавірусні" заходи - ЦВК
- 19:18 12 березня Зеленський розділив посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ
- 18:40 12 березня Одеську ОПЗЖ очолив сам Вадим Рабинович
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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12 березня 2020, 19:47
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12 березня 2020, 15:42
Відповіді на питання про коронавирусе. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
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04 березня 2020, 17:50
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Голова Харківської обласної державної адміністрації
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Голова Рівненської обласної державної адміністрації