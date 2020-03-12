Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский

Вполне возможно и даже очень вероятно, что вам уже надоели публикации о коронавирусе (я так точно подустал). Но количество писем с вопросами и вопросов в комментариях какое-то запредельное, поэтому деваться некуда. Тем более, что в нашем последнем видео (от 10 марта) я пообещал весь следующий выпуск посвятить именно ответам на вопросы.