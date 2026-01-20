Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у завданні тяжких травм знайомому під час конфлікту в Черняхівській громаді

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у тяжкому травмуванні жителя Черняхівської громади. Інцидент стався ввечері 17 січня, коли до поліції надійшло повідомлення від медиків про бійку, у якій постраждав 33-річний чоловік. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний знайомий потерпілого. Під час розслідування з’ясувалося, що конфлікт розпочався після того, як місцевий житель поскаржився своєму зятеві на протиправні дії компанії чоловіків. Родич повідомив про місце їхнього перебування, після чого підозрюваний вирушив туди з предметом, схожим на биту.

Під час сутички він ударив одного з учасників по голові. Після цього чоловік повернувся додому і спалив знаряддя злочину. Поліцейські під час обшуку вилучили обвуглені дерев’яні рештки, що залишилися від предмета, який використовували у бійці.

18 січня підозрюваному повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За такі дії закон передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.