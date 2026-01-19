На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
Вдень 17 січня у селищі Славсько Стрийського району на горі Тростян під час катання на гірських лижах травмувався турист
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Чоловік потребував допомоги з транспортування. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу – наклали медичну шину на праву ногу.
За допомогою спеціальних рятувальних нош 32-річного туриста спустили до підніжжя гори.
Нагадаємо, 8 січня на Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах.
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський
19 січня 2026, 10:39РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »