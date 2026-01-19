09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 08:11

На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику

19 січня 2026, 08:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вдень 17 січня у селищі Славсько Стрийського району на горі Тростян під час катання на гірських лижах травмувався турист

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Чоловік потребував допомоги з транспортування. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу – наклали медичну шину на праву ногу.

За допомогою спеціальних рятувальних нош 32-річного туриста спустили до підніжжя гори.

На Львівщині в горах травмувався 32-річний турист

Нагадаємо, 8 січня на Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область горы рятувальники турист допомога травма
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52
Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський
19 січня 2026, 10:39
РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29
За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23
Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15
Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »