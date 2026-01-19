16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 15:55

У Житомирі на ремонті школи "заробили" сотні тисяч

19 січня 2026, 15:55
Фото: Нацполіція
Майже 320 тисяч, які виділили з місцевого бюджету на ремонт закладу освіти, були привласнені підрядником. Він уже отримав від правоохоронців підозру

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Влітку 2021 року 49-річний житомирянин уклав договір з відділом освіти Бердичівської міської ради на виконання ремонтно-реставраційних робіт навчальної установи. Згодом підрядник спеціально завищив вартість виконаних робіт і вніс відповідні відомості до актів їх приймання.

Чоловік привласнив кошти, які були виділені з бюджету. Завдано збитків на загальну суму 319 919 гривень. Тепер підрядник отримав підозру. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

