Українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У російському Новоросійську внаслідок ударів українських військ було пошкоджено два військових кораблі Чорноморського флоту РФ. Кожен із них коштує близько $500 млн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що за результатами додаткового аналізу отриманої інформації щодо наслідків ударів по району військово-морської бази "Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ точно підтверджено пошкодження двох кораблів РФ – фрегатів "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров".

Наразі триває уточнення того, наскільки сильні пошкодження отримали російські судна.

Як повідомлялось, Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.