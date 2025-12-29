Обіцяли товар на експорт: на Вінниччині шахраї вкрали в іноземця 36 тисяч доларів

Фото: прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Вінницької області, передає RegioNews.

Це сталось влітку цього року. Іноземець, який проживає у Вінниці, шукав продавців великої партії соняшникової олії для відправлення її у країну свого походження. Він знайшов сайт, який аферисти підробили під агрокомпанію, та зв'язався за вказаними контактами.

Аферисти видавали себе за представників компанії. Іноземець заплатив їм за товар 36 200 доларів. Правоохоронці затримали шахраїв. Тепер їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи й переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді